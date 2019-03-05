شكرا لقرائتكم خبر عن #عيد_ميلاد_الأباتشى.. جمهور الزمالك يحتفل بالفهد الأسود شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جمهور نادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى بعيد ميلاده الـ33، حيث إنه من مواليد 5 مارس عام 1986.









ونشر المشاركون فى الهاشتاج، صورا لنجم الزمالك شيكابالا، مع تأكيدهم على أنه من أفضل لاعبى الكرة الموهوبين فى تاريخ الكرة المصرية، بالإضافة إلى نشر عبارات التهنئة بعيد ميلاده.













يذكر أن شيكابالا حصل على 7 بطولات مختلفة مع نادى الزمالك منها بطولة الدورى الممتاز "مرتين" موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003، بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا موسم 2002 وكأس السوبر الأفريقى وكأس مصر 3 مرات، وتدرّج الفهد الأسمر فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط، وقضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادى باوك سالونيك اليونانى.