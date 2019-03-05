شريف إكرامى يهنئ شقيقته حبيبة بعيد ميلادها على إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ شريف إكرامى حارس مرمى الناى الأهلى شقيقته الصغرى حبيبة بعيد ميلادها عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام. وحرص إكرامى على نشر صورين تجمعاه بحبيبة وهى طفلة صغيرة وأخرى وهى كبيرة. يذكر أن حبيبة إكرامى زوجة نجم النادى الأهلى العائد إلى القلعة الحمراء مجددا رمضان صبحى.

حبيبة و إكرامى

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