شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الفهد الأسمر شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثلاثاء 5 مارس، محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى ابولون اليونانى بعيد ميلاده الـ33، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث إنه من مواليد 5 مارس عام 1986.

شيكابالا شارك مع الزمالك وعمره 15 عاما

تدرّج الفهد الأسمر فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط، وقضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادى باوك سالونيك اليونانى.

شيكابالا ريفالدو اليونان

كان معشوق جماهير باوك ووصفته الصحف اليونانية أنه "ريفالدو اليونان" نظرا لأنه يمتلك مهارات خاصة فى قدمه اليسرى ونشرت المجلات الرياضية الكثير من التقارير عنه ما زاد من شعبيته فى اليونان.

ثم زاد صيته حتى وصلته عروض احتراف فى عدة أندية أوروبية وكان فى طريقه للانتقال للدورى الهولندى وبالتحديد نادى بى إس فى آيندهوفن لولا مشكلة التجنيد التى أجبرته على العودة لمصر مرة أخرى.

شيكابالا وقع للأهلى ورفض الانضمام له

عندما عاد شيكابالا إلى مصر وقع للنادى الأهلى، إلا أنه فضّل بعد التوقيع أن يعود إلى بيته فى ميت عقبة دون أن يرتدى القميص الأحمر، ولعب دورًا مؤثرًا فى الفريق الأبيض خلال هذة الفترة وتوج بلقب هداف الدورى المصرى عام 2011.

الزمالك عاقب شيكابالا بسبب المعلم

عاقب مجلس الزمالك الفهد الأسمر بعد أزمته الشهيرة مع حسن شحاتة مدرب الزمالك السابق، باعتراضه على المعلم بشكل غير لائق بعد استبداله فى مباراة المغرب الفاسى، لتتم إعارته لمدة موسم واحد لنادى الوصل الإماراتى.

عاد شيكابالا من الإمارات إلا أنه فى يناير 2014 طلب بإصرار كبير الموافقة على انتقاله إلى سبورتنج لشبونة البرتغالى لخوض تجربة جديدة، إلا أنها لم تكلل بالنجاح ليعود إلى الزمالك الموسم قبل الماضى وتمت إعارته للإسماعيلى لمدة نصف موسم وعاد إلى القلعة البيضاء فى يناير الماضى.

شيكابالا حقق 7 بطولات مع الزمالك

حقق شيكابالا 7 بطولات مختلفة مع نادى الزمالك منها بطولة الدورى الممتاز "مرتين" موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003، بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا موسم 2002 وكأس السوبر الأفريقى وكأس مصر 3 مرات.