شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد فضل "طموح لا ينتهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد محمد فضل، نجم النادى الأهلى والإسماعيلى السابق، من أبرز الشخصيات التى لا يختلف عليها أخلاقيًا، حيث إنه نجم تعشقه كل الجماهير باختلاف انتماءاتها.

محمد فضل نجح فى تحقيق العديد من النجاحات على المستوى الكروى وهو لاعب لا سيما أنه لديه طموح كبير على المستوى الإدارى منذ أن بدأه برئاسة لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى مسبقًا.

إلا أن فضل الأن لديه طموح كبير وهو النجاح ببطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى ستستضيفها مصر يونيو المقبل فى ظل الثقة التى منحها له اتحاد الكرة لتولى منصب مدير البطولة.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لـ محمد فضل على مع أصدقائه وأسرته وهو لاعبا فى الصور التالية: