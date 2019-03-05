شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار ومروان الشوربجى يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة كندا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى محمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً ومروان الشوربجى المصنف العاشر إلى ربع نهائى بطولة كندا الدولية المفتوحة للاسكواش.

وفاز محمد أبو الغار على منافسه الماليزى إيان يو نج بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-8، 11-8.

فيما فاز مروان الشوربجى على منافسه الماليزى إيفان يوين بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8، 15-13، 11-9.

فيما ودع كريم على فتحى لاعب الأهلى البطولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام منافسه البيروفى دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 37 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9، 10-12، 11-8، 11-2.

وتصنف بطولة كندا بفئة البطولات البرونزية فى لعبة الاسكواش، وتستمر البطولة حتى السابع من مارس الجارى.