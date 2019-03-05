تعرف على مباريات اليوم من دوري الأبطال والقنوات الناقلة

كتب :أحمد أبو عقيل

تبدأت مباريات الإياب في الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقي ريال مدريد في ملعبه مع أياكس أمستردام في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سيحل توتنام ضيفا على بروسيا دورتموند لملاقاته في إطار البطولة ذاتها.

يسعى ريال مدريد الإسباني لتجاوز كبوته في "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي في مواجهة متكافئة، وذلك في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.