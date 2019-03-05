مباريات الثلاثاء.. عودة تشامبيونز ليج.. ومحترف وحيد في أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا، التي تشهد ظهور محترف وحيد.

وسيقود محمد عبدالشافي فريقه أهلي جدة السعودي أمام السد القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ونستعرض أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أوروبا:

22:00.. بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي.. beIN SPORTS HD 2.

22:00.. ريال مدريد الإسباني وأياكس الهولندي.. beIN SPORTS HD 1.

- دوري أبطال آسيا:

10:30.. ميلبورن فيكتوري الأسترالي ودايجو الكوري.. beIN SPORTS HD 2.

12:00.. كاشيما الياباني وجوهور دارول تاكزيم الماليزي.. beIN SPORTS HD 3.

12:30.. جيونجنام الكوري الجنوبي وشاندونج ليونينج الصيني.. beIN SPORTS HD 4.

14:00.. جوانجزو إيفرجراند الصيني وهيروشيما الياباني.. beIN SPORTS HD 2.

17:00.. بیرسبولیس الإيراني وباختاكور الأوزبكستاني.. beIN SPORTS HD 4.

17:15.. الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني.. beIN SPORTS HD 3.

17:20.. العين الإماراتي والهلال السعودي.. beIN SPORTS HD 2.

19:15.. الأهلي السعودي والسد القطري.. beIN SPORTS HD 3.