منتخب تشيلي يحدد مدة غياب سانشيز

قال أحد أفراد الجهاز الطبي لمنتخب تشيلي إن أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد يواجه الغياب فترة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في أربطة الركبة.
وأصيب سانشيز (30 عاماً) في أربطة الركبة اليمنى خلال فوز يونايتد 3-2 على ساوثامبتون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
لكن بيدرو أوناتي أخصائي العلاج الطبيعي بمنتخب تشيلسي أبلغ صحيفة إل مركيوريو التشيلية أن لاعب المنتخب الوطني سانشيز من المتوقع أن يكون لائقاً للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 يونيو (حزيران) المقبل.
وربما يعود سانشيز في آخر مباراتين ليونايتد في الدوري الممتاز أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي، لكن أي انتكاسة في فترة التعافي ستعني أنه خاض بالفعل مباراته الأخيرة خلال الموسم الجاري.
ويفتقد يونايتد بالفعل عدة لاعبين بسبب الإصابة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء كما يغيب بول بوغبا بسبب الإيقاف.
وخسر يونايتد 2-0 على أرضه في أولد ترافورد أمام بطل فرنسا وسيذهب إلى باريس بحثاً عن انتفاضة كبيرة.
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