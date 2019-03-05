رئيس الوحدة السعودي يشيد بأحمد حسام ميدو

أثني حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي، على ما يقدمه أحمد حسام ميدو منذ توليه القيادة الفنية للفريق في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية النتائج الإيجابية التي حققها المدير الفني المصري.
وقال خيمي في تصريحات إذاعية سعودية عن أحمد حسام ميدو، "أتمنى من جماهيرالوحدة أن تنظر للعقلية ولا تنظر للجنسية، فلو مدير فني على أعلى مستوي ولديه قدرات وإمكانيات عالية"
وتابع " لو تعاقدنا مع أفضل مدرب في العالم لن يفعل أكثر مما يقدمه ميدو بعدما تعرض الفريق للعديد
وقاد أحمد حسام ميدو الوحدة السعودي في عشر مباريات منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي، حيث حقق الفوز في ست مباريات، وتعرض للخسارة في ثلاث، وتعادل في لقاء وحيد.
الجدير بالذكر أن الوحدة السعودي يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري السعودي بعد انقضاء 22 جولة حتى الأن.
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