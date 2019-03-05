رياضة | حكم الكلاسيكو يفجر مفاجأة عن لكمة راموس لـ"ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم الكلاسيكو يفجر مفاجأة عن لكمة راموس لـ"ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ألبرتو أونديانو مالينكو، حكم مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، رأيه بشأن واقعة سيرجو راموس، قائد الملكي، مع نظيره في البارسا ليونيل ميسي، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول توجيه راموس، ضربة في وجه ميسي، مما أدى إلى اشتباكهما لفظيا، وتوتر الأجواء في ملعب سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة سبورت، إن مالينكو أكد في تقريره أن ميسي ألقى بنفسه على الأرض، وأن ماتيو لاهوز، حكم تقنية الفيديو، لم ير شيئا يستحق معاقبة راموس.

واعترض نجوم برشلونة على حكم المباراة لعدم إشهاره أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء في وجه راموس، بعد تلك الواقعة.

وفاز برشلونة بهدف دون رد، على ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الليجا.