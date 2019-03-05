رياضة | الأهلي يكشف سر غياب رمضان والشحات أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف سر غياب رمضان والشحات أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد يوسف ، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سر استبعاد رمضان صبحي وحسين الشحات من المشاركة أمام بتروجت في لقاء انتهى 4-0 في الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي للمركز الثاني في جدول الترتيب منفردا وبفارق نقطة عن الزمالك في الصدارة مع لعبه مباراة إضافية.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير :"حققنا 3 نقاط مهمين ومكاسب عديدة رغم وجود خسارتين".

أضاف يوسف:" الخسارة متمثلة في إنذار كريم نيدفيد وغيابه أمام الزمالك إضافة إلى إصابة حمدي فتحي والطبيب سيحدد فترة غيابه اليوم ونتمنى ألا تكون طويلة".

تابع يوسف :"بالنسبة لأحمد فتحي لاسارتي سيقربه في المباريات القادمة مثل مشاركة أزارو وربيعة ومروان من المكاسب بعدما سجل هدف والثلاث نقاط الهدف الكبير".

أكمل يوسف :" الفترة القادمة ستشهد تدوير بين اللاعبين وفقا لرؤية لاسارتي ورمضان والشحات جلسا على الدكة لؤية لاسارتي وبدأ بأجايي وجيرالدو وأديا بشكل جيد".