رياضة | موقعة نارية بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة نارية بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح استاد هزاع بن زايد أبوابه لاستضافة مباراة آسيوية وعربية كبيرة ستجمع بين ناديي العين الإماراتي والهلال السعودي في أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي العين مع ضيفه الهلال السعودي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة و6:20 بتوقيت مكة المكرمة و7:20 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة العين مع الهلال نارية نظراً لقوة خط هجوم زعيم الرياض بقيادة الفرنسي بافيتيمبي جوميز أما العين يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين.

ويمر نادي العين بمشاكل فنية بعد رحيل مدربه الكرواتي زوران ماميتش الذي يتولى حالياً تدريب الهلال السعودي خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس.

وستذاع مباراة العين الإماراتي مع الهلال السعوظي في دوري أبطال آسيا عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت التونسي عصام الشوالي.

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ويقع نادي الهلال ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا رفقة أندية؛ لخويا القطري واستقلال الإيراني والعين الإماراتي.