رياضة | السد القطري يصارع الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد القطري يصارع الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الأهلي السعودي، ضد نظيره فريق السد القطري، اليوم الثلاثاء في الساعة 7:15 خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى نادي السد القطري لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة بعد الخروج في الموسم الماضي من الدور النصف نهائي، بينما يريد هذا الموسم الفوز بالبطولة الآسيوية.

ويرغب فريق أهلي جدة لتقديم مباريات جيدة في بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة بعد تذبذب أداء الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.

كما يمكنكم متابعتنا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي السد القطري، ضد فريق الأهلي السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.