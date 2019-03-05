شكرا لقرائتكم ريال مدريد يسعى لتجاوز كبوته بالليجا أمام أياكس بدروى أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى ريال مدريد الإسباني لتجاوز كبوته عندما يستضيف أياكس أمستردام الهولندي في العاشرة إلا ربع مساء بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي في مواجهة متكافئة، وذلك في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

يكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.

ودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي بعدما تلقى هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره الاربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتذوق الفريق الملكي مرارة الهزيمة مجدداً أمام البارسا بهدف دون مقابل السبت الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، لتتبخر أحلامه في حصد اللقب بعد إتساع الفارق مع الفريق الكتالوني إلى 12 نقطة.

تسيطر حالة من القلق الشديد بين جماهير ريال مدريد خشية إستمرار إنهيار الفريق الملكي وضياع الفرصة الأخيرة في الخروج من الموسم الحالي ببطولة، بعدما تعرض الفريق الملكي لأسوأ سجل له على ملعبه "سانتياجو برنابيو" هذا الموسم، إذ فاز في ست مباريات في الموسم الجاري، 4 منها في الدوري الاسباني "الليجا"، وهو الوضع الذي لم يحدث منذ 19 عاما، خاصة وأنه خسر 13 مباراة.

ويعاني ريال مدريد من أزمة هجومية، بعدما فشل كريم بنزيما، هداف الفريق برصيد 15 هدفاً في الدوري وأوروبا، في هز الشباك في آخر أربع مباريات، بينما يقدم زميله جاريث بيل أداء متواضعاً

نال على أثره صافرات الاستهجان من جانب جماهير الريال في الكلاسيكو الأخير، في حين يبتعد البرازيلي الشاب فنيسيوس عن التسجيل منذ أن حجز مكانه في الفريق في أكتوبر الماضي.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه تم توقيع هذه العقوبة على راموس نظرا لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وأياكس أمستردام.