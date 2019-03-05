شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ على أعتاب الرحيل من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، أصبح على وشك الرحيل عن الأهلى للمرة الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقى الجناح الدولي عدد من العروض المحلية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفي القادم.

ورحل أحمد الشيخ عن الأهلى مرتين على سبيل الإعارة منذ انتقاله للأهلى عام 2015 ، الأولى كانت لناديه السابق مصر المقاصة لمدة موسم، والثانية كانت لصفوف نادي الاتفاق السعودى لمدة 6 أشهر، ونجح الشيخ فى حجز مكاناً أساسياً له مع الاهلى مطلع الموسم الجاري، قبل أن يفقد مكانه بعد إصابته، وعقب تعاقد الأهلى مع عدد من اللاعبين فى مركزه منهم حسين الشحات ورمضان صبحي.

ووفقاً لمصدر مقرب من أحمد الشيخ فإن اللاعب تلقى عروضاً شفهية من أندية الاسماعيلي والإتحاد السكندري ومصر المقاصة، فى ظل عدم حصوله على الفرصة مع الأهلى، ليقترب من تكرار سيناريو زميله ميدو جابر بالرحيل بشكل نهائي عن الأهلي، والذى رحل لصفوف مصر المقاصة خلال الميركاتو الشتوى الماضي.