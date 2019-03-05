شكرا لقرائتكم ممنوع إلغاء كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة ، إلغاء بطولة كأس مصر بداعي ضيق الوقت ورغبة البعض فى إلغاء الكأس لإفساح المجال من أجل إنهاء مسابقة الدورى وخوض أكثر من جولة قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتمسك مجلس الجبلاية بإستمرار مسابقة كأس مصر التى وصلت لمراحلها النهائية ، ومنح الفرصة للجنة المسابقات فى إنهاء الدورى فى أى وقت دون التقيد بموعد محدد خاصة أنه لا يوجد بند يحدد موعد بداية و إنتهاء بطولة الدورى فى لوائح الاتحاد الدولى "فيفا".

وتتجه النية داخل مجلس الجبلاية بالتنسيق مع اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين فى إنهاء مسابقة كأس مصر قبل إنطلاق معسكر المنتخب فى 3 أو 4 يونيو المقبل استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا ، وذلك من أجل إخطار الاتحاد الأفريقي –كاف- بإسم الفريق المصري الذى سيشارك فى البطولة الكونفدرالية قبل الموعد المحدد وهو 30 يونيو على أن يطلب مجلس الجبلاية وتحديداً هانى أبو ريدة تأجيل حسم الفريقين المشاركين فى دورى أبطال أفريقيا لما بعد إنتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 فى حالة عدم حسم الفرق الثلاث الأوائل فى الدوري.