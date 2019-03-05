شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إلغاء مسابقة كأس مصر بسبب تأخر انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إلغاء بطولة كأس مصر بداعى ضيق الوقت ورغبة البعض فى إلغاء الكأس لإفساح المجال من أجل إنهاء مسابقة الدورى وخوض أكثر من جولة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتمسك مجلس الجبلاية باستمرار مسابقة كأس مصر التى وصلت لمراحلها النهائية، ومنح الفرصة للجنة المسابقات فى إنهاء الدورى فى أى وقت دون التقيد بموعد محدد خاصة أنه لا يوجد بند يحدد موعد بداية وانتهاء بطولة الدورى فى لوائح الاتحاد الدولى "فيفا".

وتتجه النية داخل مجلس الجبلاية بالتنسيق مع اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين فى إنهاء مسابقة كأس مصر قبل انطلاق معسكر المنتخب فى 3 أو 4 يونيو المقبل استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا، وذلك من أجل إخطار الاتحاد الأفريقى "كاف" باسم الفريق المصرى الذى سيشارك فى البطولة الكونفدرالية قبل الموعد المحدد وهو 30 يونيو على أن يطلب مجلس الجبلاية وتحديداً هانى أبو ريدة تأجيل حسم الفريقين المشاركين فى دورى أبطال أفريقيا لما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 فى حالة عدم حسم الفرق الثلاث الأوائل فى الدوري.