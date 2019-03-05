شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يواجه مصير ميدو جابر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، أصبح على وشك الرحيل عن الأهلى للمرة الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقى الجناح الدولى عددًا من العروض المحلية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ورحل أحمد الشيخ عن الأهلى مرتين على سبيل الإعارة منذ انتقاله للأهلى عام 2015، الأولى كانت لناديه السابق مصر المقاصة لمدة موسم، والثانية كانت لصفوف نادى الاتفاق السعودى لمدة 6 أشهر، ونجح الشيخ فى حجز مكان أساسي له مع الأهلى مطلع الموسم الجاري، قبل أن يفقد مكانه بعد إصابته، وعقب تعاقد الأهلى مع عدد من اللاعبين فى مركزه منهم حسين الشحات ورمضان صبحي.

ووفقًا لمصدر مقرب من أحمد الشيخ فإن اللاعب تلقى عروضًا شفهية من أندية الاسماعيلى والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة، فى ظل عدم حصوله على الفرصة مع الأهلى، ليقترب من تكرار سيناريو زميله ميدو جابر بالرحيل بشكل نهائى عن الأهلي، والذى رحل لصفوف مصر المقاصة خلال الميركاتو الشتوى الماضي.