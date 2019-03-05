كتب:محمد خيري
يحتفل اليوم محمود عبدالرازق «شيكابالا» نجم نادي الزمالك بعدي ميلاده الـ33، وهو من مواليد 5 مارس 1986.
ويعد الفهد الأسمر، واحد من معشوق جماهير الزمالك، رغم صيامه عن الحصول على البطولات مع نادي الزمالك، ولم يحقق إلى قليلا من الألقاب مع القلعة البيضاء، مقارنتا بشعبيته الطاغية داخل البيت الأبيض.
وحقق «شيكابالا» مع الزمالك، 5 بطولات، بطولة الدوري الممتاز مرتين موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003، ودوري أبطال أفريقيا 2002 وكأس السوبر الأفريقي 2003، حين كان ناشئا، وبطولتين لكأس مصر، عامي 2008 و2013.
بينما فاز مع المنتخبات الوطنية المختلفة،...
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ33| «شيكابالا» أيقونة الزمالك الصائم.. كثيرا من العشق قليلا من البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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