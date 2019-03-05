رياضة | توتنهام يخشى انتفاضة دورتموند بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يخشى انتفاضة دورتموند بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم الفوز الكبير (3-0)، على بوروسيا دورتموند الألماني ذهابا، يدرك توتنهام الإنجليزي أنه سيواجه اختبارا قاسيا الثلاثاء، في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على دورتموند.

ويتطلع توتنهام إلى الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب لقطع تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

ويدرك الفريق أن الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، لا يعني أن المواجهة حسمت بشكل تام حيث سيكون عليه استغلال هذه الأفضلية مع عدم الاعتماد عليها بشكل تام.

وقبل أيام قليلة، عانى توتنهام من كبوة في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث مني بهزيمتين متتاليتين بددتا آمال الفريق بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وكاد وضع الفريق يتأزم بشكل أكبر خلال مباراته أمام آرسنال في ديربي لندني مثير بالمسابقة أمس الأول السبت، حيث حصل آرسنال على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة. ولكن الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام، تصدى لضربة الجزاء التي سددها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج ليحافظ لفريقه على نتيجة التعادل 1-1، والتي رفعت معنويات توتنهام قبل مباراة اليوم.

