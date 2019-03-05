رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الثلاثاء 5/3/2019 عددا من المباريات القوية وبالتحديد في بطولتي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا لذلك؛ نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
- بروسيا دورتموند × توتنهام هوتسبر:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق نوفل الباشي
- ريال مدريد × أياكس أمستردام:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت علي محمد علي
دوري أبطال آسيا:
- كاشيما أنتلرز × دارول الماليزي:
اليوم في تمام الساعة 12:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت خالد الغول
- الدحيل القطري × استقلال طهران:
اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD
- العين الإماراتي × الهلال السعودي:
اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت عصام الشوالي
- الأهلي السعودي × السد القطري:
اليوم في تمام الساعة 7:15بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي