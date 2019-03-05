رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء 5/3/2019 عددا من المباريات القوية وبالتحديد في بطولتي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا لذلك؛ نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا:

- بروسيا دورتموند × توتنهام هوتسبر:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق نوفل الباشي

- ريال مدريد × أياكس أمستردام:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت علي محمد علي

دوري أبطال آسيا:

- كاشيما أنتلرز × دارول الماليزي:

اليوم في تمام الساعة 12:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت خالد الغول

- الدحيل القطري × استقلال طهران:

اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- العين الإماراتي × الهلال السعودي:

اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت عصام الشوالي

- الأهلي السعودي × السد القطري:

اليوم في تمام الساعة 7:15بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي