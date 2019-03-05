رياضة | لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأسبوعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأسبوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح النجم رومان رينز أحداث عرض الرو لهذا الأسبوع بدخوله إلى الصالة وسط ترحيب كبير من الجماهير بينما أعيدت مشاهد من حديثه الأسبوع الماضي عندما أعلن عن تعايه من مرض اللوكيميا الخطير وعودته للعمل في عروض WWE، ومشهد إنقاذه وسيث رولينز لصديقهما وشريكهما السابق دين أمبروز من الهجوم الذي تعرّض له من درو ماكنتير ورفاقه.

وبدأ رومان رينز بحديثه عن العودة الأسبوع الماضي وقال إن مشاركته في هذا العرض من مدينة فيلادلفيا ستكون من أجل استعادة ساحته، وقال إنه الآن يفكر بمستقبله ويرى شخصا واحدا يقف في طريقه، وهو أخاه وصديقه سيث رولينز، وطلب منه رينز الدخول للحديث معه وسط الحلبة وأمام الجماهير، وصل رولينز إليه وحطي بترحيب كبير هو الآخر.

تحدث سيث رولينز عن مشاعره عندما شاهد رومان رينز يعود إلى الحلبة وقال إنها كانت إحدى أفضل لحظات مسيرته المهنية على الإطلاق، وقال إنه سيستغل تلك الطاقة الإيجابية التي حصل عليها من العرض الماضي بإعادة حزام WWE لعرض الرو بعد أن يتفوّق على ليسنر في الرسلمينيا 35، وأشار بعد ذلك لأحقية رينز بالحصول على فرصة للمنافسة على اللقب الذي تخلى عنه ولم يخسره.

بدوره تحدث رومان رينز عن خبرته بمواجهة الوحش البشري بروك ليسنر وما يتطلّبه الأمر لانتزاع الحزام منه، وأكد أن سيث رولينز يمتلك تلك المقومات وتمنى له الحظ الجيد له خلال المواجهة التي سيخوضها ضدّه في الرسلمينيا 35، وأضاف رينز إن لديه طلباً واحد يتمنى على رولينز تنفيذه وهو إعادة الأمور لما كانت عليه وتسوية الأمر ما دين أمبروز ليعود فريق الدرع ذا شيلد معا من جديد.

فوجئ سيث رولينز من طلب رومان رينز ورفض الأمر تماما في البداية، لكنّه عاد للموافقة على ذلك بعد إصرار صديقه والجماهير، وقال إنه وافق على ذلك الطلب لأن الحياة قصيرة للغاية لإضاعتها في التفكير في الأمور السلبية مثلما قال رينز، اشتعلت المدرجات بالهتاف وطلب رينز من دين أمبروز الظهور للحديث في الأمر، وما إن وصل أمبروز عند المدخل حتى تعرَض لهجوم من إلايس بواسطة جيتاره، ولاذ بالفرار عندما هرع سيث ورومان لإنقاذه، عانى أمبروز إلى أن تمكن من الوقوف وعاد لخلف الكواليس دون أن يتحدث لهما.

النزال الأول

فريق درو ماكنتير وبوبي لاشلي وبارون كوربين -يهزم- فريق برون سترومان وكيرت انجل وفين بالور

النزال الثاني

نـتـالـيـا -تهزم- روبي رويت

النزال الثالث: مواجهة فرق على التوالي

فريق هيفي ميشينري تاكر وأوتيز -يهزم- فريق بو دالاس وكيرتس اكس

فريق هيفي ميشينري تاكر وأوتيز -يهزم- فريق ذا أسينشن كونور وفيكتور

فريق هيفي ميشينري تاكر وأوتيز -يهزم- فريق كيرت هواكينز وزاك رايدر

النزال الرابع

إلايــــــس -يهزم- دين أمبروز

ظهر رومان رينز وسيث رولينز بعد انتهاء المواجهة ودخلا إلى الحلبة من أجل الحديث مع دين أمبروز المضطرب بعد الخسارة التي تعرّض لها أمام إلايس، وحاول كلاهما الحديث معه لكنّه رفض الامر وغادر الحلبة من بين الجماهير، واستوقفه ظهور بارون كوربين ودرو ماكنتير وبوبي لاشلي الذين سخروا من محاولات لم شمل الفريق المثير للشفقة على حد وصفهم، وأكد ما كنتير أنهم سيعملون على إنهاء محاولاتهم تلك في هذا العرض وبشكل فوري.

النزال الخامس

تامينا سنوكا -تهزم- ساشا بانكس

النزال السادس: بطولة زوجي الرو

فريق سكوت داوسن وداش وايلدر -ضد- فريق ريكوشيت وألييستر بلاك