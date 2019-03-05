رياضة | الأهلي يؤمن نفسه من "غدر" وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤمن نفسه من "غدر" وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة لاسارتي في دراسة عدد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب مسؤولو الأهلي في ضم مهاجم أجنبي في ظل إصرار الدولي المغربى وليد أزارو على تعليق المفاوضات معه لتمديد عقده حتى نهاية الموسم الحالى، حيث يرى مسؤولو المارد الأحمر أن اللاعب ينوي الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة الاحتراف.

ويفاضل لاسارتى بين مهاجمين من شمال أفريقيا وأفريقيا الوسطى مع التكتم على هذه الأسماء لحين انتهاء الموسم الجارى وتحديد موقف النادى مع أزارو.

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