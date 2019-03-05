رياضة | محمد منير مرشح لاحياء حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019

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رد ناري من رئيس لجنة المسابقات على تصريحات سيد عبدالحفيظ
رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة.
وقال "حسين" في تصريحات تليفزيونية: "أنا أكثر شخص تعرض للهجوم في الفترة الماضية واتهم بمجاملة الأهلي بسبب مؤجلاته التي وصلت إلى 12 مباراة، والناس كلهم كانوا يتظلمّون ويشتكون وهذا يدل أننا لسنا مع أحد".
وأضاف: "نحن لا نستطيع أن نقارن بين نادي شارك في بطولتين لإفريقيا خلال موسم واحد وهو الأهلي، والزمالك الذي لعب في بطولة إفريقيا واحدة، بناءً على ذلك لا بد أن يكون عدد المباريات المؤجلة للأهلي أكبر من الزمالك".
وتابع: "الأهلي سيلعب مباراتين فقط في الدوري خلال شهر مارس الجاري، هل هناك نادي في العالم لا يلعب إلا مواجهتين فقط في شهر واحد؟".
واختتم: "هذا موسم لم يحدث في أي دوري في العالم، هل يوجد نادي في العالم سيلعب 65 إلى 70 مباراة في عام".
ياسر يفجر مفاجأة بشأن رحيل "التوأم" عن الأهلي
أكد ياسر ريان مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن وكلاء اللاعبين لهم دور كبير في صفقات قطبي الكرة المصرية
وقال "ريان" في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم "أف أم" : ليس أي لاعب قادر على ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، لابد ان يتحلى بسمات شخصية معينة.
وتابع : أرى أن وكلاء اللاعبين لهم دور في انتقالات اللاعبين بالأهلي والزمالك مؤخرا، فهم يتقنون الضغط على مسؤولي الفريقين.
نجم الأهلي السابق يتحدث عن رحيل التوأم عن القلعة الحمراء
تحدث ياسر ريان ظهير أيسر النادي الأهلي السابق، عن رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن الفريق الأحمر في الأزمة الشهيرة بعام 94.
وقال ريان في تصريحات إذاعية عبر برنامج في الاستاد: "حسام وإبراهيم كان يجب أن يستمروا في صفوف الأهلي، ولا يرحلان، ولكن هولمان المدير الفني للفريق وقتها، كان اتخذ قراره برحيلهما".
وواصل :"ثابت البطل كذلك أكد لصالح سليم وقتها، ان التوأم يقومون بالضغط على الأهلي من أجل الانضمام للزمالك، وهو ما جعل سليم يتخذ قراره النهائي برحيلهما".
واختتم : " كان هناك مايتردد حول نية الأهلي لتجديد تعاقدهما، هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".