رياضة | محمد منير مرشح لاحياء حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد منير مرشح لاحياء حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد ناري من رئيس لجنة المسابقات على تصريحات سيد عبدالحفيظ

رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة.

وقال "حسين" في تصريحات تليفزيونية: "أنا أكثر شخص تعرض للهجوم في الفترة الماضية واتهم بمجاملة الأهلي بسبب مؤجلاته التي وصلت إلى 12 مباراة، والناس كلهم كانوا يتظلمّون ويشتكون وهذا يدل أننا لسنا مع أحد".

وأضاف: "نحن لا نستطيع أن نقارن بين نادي شارك في بطولتين لإفريقيا خلال موسم واحد وهو الأهلي، والزمالك الذي لعب في بطولة إفريقيا واحدة، بناءً على ذلك لا بد أن يكون عدد المباريات المؤجلة للأهلي أكبر من الزمالك".

وتابع: "الأهلي سيلعب مباراتين فقط في الدوري خلال شهر مارس الجاري، هل هناك نادي في العالم لا يلعب إلا مواجهتين فقط في شهر واحد؟".

واختتم: "هذا موسم لم يحدث في أي دوري في العالم، هل يوجد نادي في العالم سيلعب 65 إلى 70 مباراة في عام".