شكرا لقرائتكم يمكن الفترة تقل .. أشعة جديدة للكشف عن مدة غياب إكرامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجري شريف اكرامى حارس مرمى الأهلى أشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لتحديد مدة غيابه بدفة، حيث يعاني الحارس الدولي من رشح فى منطقة السمانة حالياً، يحول دون تحديد حجم المزق الذي يعاني منه ومن ثم تحديد مدة غيابه.
وخضع شريف اكرامى لفحص طبي تحت إشراف الهيئة الطبية، برئاسة أحمد عبد العزيز، للوقوف على آخر تطورات إصابته، كما يخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الهيئة الطبية المشرفة على علاج اللاعبين بالنادي، لتحديد برنامجه العلاجي على النحو الأمثل من أجل العودة للمشاركة في التدريبات بأقرب وقت، ويعاني إكرامي من مزق في عضلة السمانة، حسبما أكدت الأشعة الأول التي أجراها اللاعب عقب إصابته في تدريب الفريق منذ عدة أيام.
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