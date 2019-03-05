شكرا لقرائتكم قمة نارية فى دورى أبطال أوروبا بين توتنهام وبوروسيا دورتموند... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني نظيره توتنهام الإنجليزي بملعب "سيجنال إيدونا بارك" في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ثمن النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وتبدو مهمة بوروسيا دورتموند في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا صعبة للغاية، بعدما تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن" بثلاثية نظيفة.

ويحتاج بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة اليوم من أجل تخطي دور الـ 16، وهي مهمة أشبه بالمستحيلة للفريق الاصفر.

ويأمل بوروسيا دورتموند في تكرار سيناريو مباراته أمام أتلتيكو مدريد الاسباني عندما تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن منافسات دور المجموعات.

يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، مواجهة توتنهام بثلاثي هجومي مكون من ماركو رويس، باكو ألكاسير وماريو جوتزه من أجل تحقيق الريمونتادا.