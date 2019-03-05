شكرا لقرائتكم الكينج مرشح بقوة للتواجد فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفنان محمد منير ضمن المرشحين بقوة لإدارة حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو ، فى إطار الإعداد لحفل افتتاح رائع يليق بمصر والكرة الأفريقية. كان عمرو دياب و تامر حسني قد دخلا ضمن الأسماء المرشحة بقوة للتواجد فى حفل الافتتاح وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكينج مرشح بقوة للتواجد فى أمم أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.