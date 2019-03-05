شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطبق لائحة المكافآت الاستثنائية لبلوغ ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على مواصلة تحفيز اللاعبين بتطبيق لائحة المكافآت الاستثنائية من أجل التأهل لربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تحقيق الفريق الأبيض لانتصاره الأول فى المجموعة الرابعة التى يتواجد بها على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف دون رد، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ما أدى إلى ارتقاء الفريق الأبيض للمركز الثالث فى المجموعة برصيد 5 نقاط خلف المتصدر نصر حسين داى الجزائرى بسبعة نقاط والذى يليه جورماهيا الكينى بستة نقاط وخلفه الزمالك بفارق نقطة وحيدة ثم بترو أتلتيكو فى مؤخرة المجموعة برصيد 4 نقاط.

وبدأ مجلس الزمالك فى تطبيق تلك القاعدة بصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب عقب الفوز على الفريق الأنجولى على ملعبه فى العاصمة الأنجولية لواندا، بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، ما ساهم فى إحياء آمال الفريق الأبيض للصعود نحو دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية؛ ففى حالة مواصلة الفريق لانتصاراته فى المباراتين المقبلتين أمام جورماهيا الكينى ونصر حسين داى سيحجز الأبيض بطاقة المركز الأول فى مجموعته بغض النظر عن نتائج المنافسين له، وهو ما يرغب مجلس إدارة القلعة البيضاء فى تحقيقه وتم رصد مكافأة ضخمة لتحفيز اللاعبين لبلوغ ربع النهائى كمتصدر للمجموعة ومواصلة تعديل الأوضاع بعد الهزة التى تلقاها الفريق فى أول ثلاث جولات بالخسارة من جورماهيا ثم التعادل على ملعبه فى مباراتى نصر حسين داى وبترو أتلتيكو قبل أن يصحح الفريق الأبيض أوضاعه بالانتصار على بطل أنجولا.