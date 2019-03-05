شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يدخل دائرة المرشحين لإحياء حفل افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان محمد منير، ضمن المرشحين بقوة لإدارة حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو، فى إطار الإعداد لحفل افتتاح رائع يليق بمصر والكرة الأفريقية. كان عمرو دياب وتامر حسني قد دخلا ضمن الأسماء المرشحة بقوة للتواجد فى حفل الافتتاح وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

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