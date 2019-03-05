شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة على سمانة شريف إكرامى لتحديد موعد عودته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدة غيابه بدقة، حيث يعانى الحارس الدولى من رشح فى منطقة السمانة حاليًا، يحول دون تحديد حجم المزق الذى يعانى منه ومن ثم تحديد مدة غيابه.

وخضع شريف إكرامى لفحص طبى تحت إشراف الهيئة الطبية، برئاسة أحمد عبد العزيز، للوقوف على آخر تطورات إصابته، كما يخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الهيئة الطبية المشرفة على علاج اللاعبين بالنادي، لتحديد برنامجه العلاجى على النحو الأمثل من أجل العودة للمشاركة فى التدريبات بأقرب وقت، ويعانى إكرامى من مزق فى عضلة السمانة، حسبما أكدت الأشعة الأول التى أجراها اللاعب عقب إصابته فى تدريب الفريق منذ عدة أيام.