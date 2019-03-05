رياضة | كاسيميرو يتغزل في نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو يتغزل في نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استسلم البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد أمام سحر لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس في محور خط الوسط خلال مقابلة مع قناة Esporte Interativo البرازيلية.

وقال كاسيميرو في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو: الأندية تبحث عن هذا النوع من اللاعبين ، قبل ثلاث أو خمس سنوات لم يكن هناك لاعبون يقومون بهذه الوظائف، بوسكيتس هو أحد أفضل اللاعبين في منصبه ، فهو لاعب لديه خصائص الفريق.

وأضاف: بوسكيتس من بين أفضل 3 لاعبين في مركزي بالعالم ، وكذلك كانتي وجورجينيو لاعبين رائعين أيضًا ، وبوجبا عندما يلعب بهذا المركز.

وتابع: مركز الارتكاز مهم جداً في كرة القدم ولكن الجميع يهتم بالأهداف ، هو مركز مهم جداً ومعقد.

وعن أفضل هدف في مسيرته ، قال كاسيميرو: الهدف الذي سجلته أمام يوفنتوس في نهائي الأبطال كان أحد أفضل أهدافي ، لم اعرف كيف سأحتفل ، أنا لاعب وسط دفاعي ولا أسجل الكثير من الأهداف.