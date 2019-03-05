رياضة | برشلونة يسيطر على التشكيلة المثالثة للجولة الـ11 لليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسيطر على التشكيلة المثالثة للجولة الـ11 لليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في الأسبوع الـ26 بالدوري الإسباني.

وجاءت اختيارات الصحيفة لأفضل 11 لاعبًا بناءًا على أدائهم الفردي وتأثيرهم الإيجابي على نتائج أنديتهم.

واحتل إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة مكانًا في التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع بعد تسجيله هدف الفوز في الكلاسيكو على ريال مدريد ، بالإضافة لتواجد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد لتسجيله هدفين في شباك ريال سوسيداد.

كما اقتحم الشاب سيرجيو ريجيلون الظهير الأيسر لريال مدريد التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع رغم سقوط الريال أمام برشلونة 1-0 في البرنابيو ، وذلك نظرًا للأداء الرائع والروح العالية الذي قدمها ريجيلون على أرضية الملعب.

وجاءت التشكيلة المثالية للأسبوع الـ26 بالليجا على النحو التالي:-

حارس المرمى: دييجو لوبيز (إسبانيول).

خط الدفاع: سيرجيو ريجيلون (ريال مدريد) ، سيرجي روبيرتو (برشلونة) ، بيكيه (برشلونة) ، لياندرو كابريرا (خيتافي).

خط الوسط: باريخو (فالنسيا) ، رودريجو (أتلتيكو مدريد) ، راكيتيتش (برشلونة).

خط الهجوم: كريستيان ستواني (جيرونا) ، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) ، وولي لي (إسبانيول).