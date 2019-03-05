رياضة | الفيفا يوصي بالفيديو لمونديال السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يوصي بالفيديو لمونديال السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، في كأس العالم للسيدات، التي ستقام بفرنسا، في وقت لاحق هذا العام.

واجتمعت اللجنة المنظمة التابعة للفيفا، اليوم، حيث أيدت استخدام التقنية في البطولة، عقب اللجوء إليها في كأس العالم للرجال، العام الماضي.

وسيتخذ مجلس الفيفا قرارا نهائيا، بشأن ما إذا كانت التقنية ستستخدم في بطولة السيدات، التي ستقام بين السابع من يونيو حزيران، والسابع من يوليو تموز المقبلين، عندما يعقد اجتماعه في ميامي، في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت جيل إيليس، مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات، في يوليو تموز الماضي "لا يمكنني استيعاب فكرة أنهم لن يستعينوا بتقنية الفيديو.. سيكون الأمر مهينا نوعا ما، إذا لم نحصل على نفس الفرصة (مثل بطولة الرجال)".

وتم استخدام هذه التقنية، في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة هذا الموسم، كما ستلجأ لها رابطة البريميرليج، في الموسم المقبل.