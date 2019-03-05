اتحاد 2019.. 6 انتصارات وخسارة وحيدة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح :

يواصل فريق الاتحاد تألقه في عام 2019 وذلك بتلقيه خسارة وحيدة والفوز في ستة مباريات والتعادل في اربع بمختلف البطولات التي يشارك فيها كأس الملك ودوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري ابطال اسيا.

وفي اولى مباريات الاتحاد بعام 2019 حقق انتصارًا على فريق الجبيل بثلاثة اهداف لهدف وفي ثاني لقاءاته مع القادسية في الدوري حقق انتصارًا بهدفٍ وحيد وفي لقاءه الثالث امام الوشم تغلب بهدفين لهدف.

وتغلب على التقدم بكاس الملك دور الـ16 بثلاثة اهداف دون رد وفي اللقاء الخامس التقى الاتحاد بالشباب في الدوري وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وتألق الاتحاد امام الوحدة وفاز بهدفين دون رد بالدوري وتعادل امام التعاون سلبياً وتعادل بالإيجاب امام الرائد بهدف لكلٍ منهما.

وتلقى خسارته الاولى امام الهلال بهدفين دون رد ، وتعادل امام الاهلي إيجابياً بهدف لمثله وفي دوري ابطال اسيا حقق انتصارًا ثقيلاً على الريان القطري حيث فاز بخماسية لهدفٍ وحيد.