شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن يطرق أبواب تشكيلة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك، من العودة إلى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد القادم، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، بعد مشاركته كبديل فى المباراة الماضية أمام بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الرابعة بالكونفدرالية عقب إصابة أحمد زيزو فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بهدف نظيف.

تعرض زيزو لإصابة عبارة عن شد فى الخلفية إلا إنه وفقا لمصدر بالجهاز الأبيض كشف إن الإصابة ليست كبيرة ولكن حرص جهاز الفريق الأبيض على الحديث مع إبراهيم حسن حول التركيز فى المرحلة الجارية خاصة مع اقتراب عودته للتشكيل الأساسى للفريق وسيحسم جهاز الزمالك تلك المسألة خلال الفترة الجارية من خلال تدريبات الفريق التى سيتم استئنافها غدا الأربعاء، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من أنجولا.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط فى المجموعة التى يتصدرها نصر حسين داى برصيد 7 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ6 نقاط ثم الزمالك وفى مؤخرة الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط.