شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير الرياضة للإعلان عن المعرض الدولى للأدوات الصديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم وزارة الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيًا، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة للإعلان عن "المؤتمر والمعرض العالمى الأول للرياضة الخضراء والمعرض الدولى للملابس والأدوات الرياضية العالمية الصديقة للبيئة"، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويقام المعرض الدولى والعالمى خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو المقبل فى مصر لأول مرة، وبالشراكة مع المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر وبعض الشركات الدولية.