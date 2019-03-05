رياضة | بوفون يكشف لأول مرة عن سبب رفضه الانضمام لقطبي مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوفون يكشف لأول مرة عن سبب رفضه الانضمام لقطبي مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، عن رفضه عروضا من قطبي مدينة مانشستر، اليونايتد والسيتي.

وقال بوفون، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "حين كنت صبيًا في صفوف بارما، راقبني (أليكس) فيرجسون عن كثب لمدة عامين أو 3 أعوام، وكان دائمًا يرسل الكشافين لمتابعتي عن قرب".

وأضاف: "في هذه الفترة، كان بارما هو كل عالمي، ولم يكن لدي أي نية للرحيل".

وكان فيرجسون آنذاك يبحث عن بديل للدنماركي بيتر شمايكل، والذي انتقل حينها إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يضم إدوين فان دير سار من صفوف فولهام.

وتابع بوفون: "تلقيت في وقت لاحق عرضًا كبيرًا جدًا من مانشستر سيتي، حين بدأوا في بناء الفريق، ليكون ضمن الأفضل في أوروبا".

وأتم: "أرادوا (مانشستر سيتي) أن أكون أول صفقة لهم، لكنني فضلت البقاء في يوفنتوس".