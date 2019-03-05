رياضة | المصاعب تحيط باستضافة هولندا لسباق فورمولا 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصاعب تحيط باستضافة هولندا لسباق فورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الرياضات في هولندا، اليوم الاثنين، أن حلبة زاندفورت، يجب أن تضمن توافر داعم رئيسي، بنهاية مارس/آذار الجاري، إذا أرادت استضافة سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، العام المقبل.

وأضاف مجلس الرياضات، في خطاب مفتوح، أن زاندفورت فشلت في ضمان الدعم المالي اللازم من الحكومة المركزية، عقب توقيعها على خطاب نوايا، مع إدارة بطولة العالم لفورمولا 1، في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وذكرت الحكومة، أنها ستكون راغبة في توفير التسهيلات اللازمة، لكنها لن تقدم أي دعم مالي لأي سباق.

وتابع مجلس الرياضات في هولندا، عبر موقعه على الإنترنت "حلبة زاندفورت تحاول (حاليا) بكل ما أوتيت من قوة، العثور على شركاء كبار على صعيد الرعاية، لاستكمال الصفقة.. حددت إدارة بطولة العالم لفورمولا 1، يوم 31 مارس 2019، كموعد نهائي أخير".



وتأمل بطولة العالم لفورمولا 1، في إقامة سباق بهولندا، للبناء على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ماكس فرستابن، سائق ريد بول، في بلاده.

واستضافت زاندفورت 30 سباقا، منذ 1952 وحتى 1985.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحلبة بحاجة لتحديث، للوصول إلى المعايير المطلوبة في البطولة.

