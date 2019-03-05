«العميد» .. جلدهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قلب فريق الاتحاد الطاولة على ضيفه الريان القطري عندما حول تأخره بهدف إلى فوز كبير بنتيجة 5/‏‏1 أمس، على استاد مدينة الملك عبدالله قلب فريق الاتحاد الطاولة على ضيفه الريان القطري عندما حول تأخره بهدف إلى فوز كبير بنتيجة 5/‏‏1 أمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة»، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، وتقدم الريان بهدف الأوروغوياني غونزالو فييرا (23)، قبل أن يرد الاتحاد بخمسة أهداف عبر فهد المولد (45 و78) وعبدالعزيز العرياني (45+1) وزياد الصحفي (48) وعبدالرحمن الغامدي (70)، وبهذه النتيجة، تصدر الاتحاد مجموعته بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي الذي تغلب بدوره على الوحدة الإماراتي 2/‏‏0 في مباراة أقيمت في طشقند. من جهته، كافأ رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر بـ20 ألفا لكل لاعب؛ نظير الفوز الكبير الذي حققوه في مباراة أمس.



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