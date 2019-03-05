شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يواصل سطوته على الأندية القطرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) واصل فريق الاتحاد السعودي تفوقه على الأندية القطرية في البطولة الآسيوية، إذ نجح في تحقيق الفوز على فريق الريان في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا، وبذلك يفرض «العميد» هيمنته على الأندية القطرية قاريا، بعد أن ألحق الريان، بالعربي، والاتحاد والأهلي، وأم صلال، ولخويا، التي سبق أن التقى بها في البطولة الآسيوية، لتؤكد كتيبة النمور الاتحادية التفوق السعودي في البطولة القارية الكبرى، وأن عودته للمشاركة في دوري أبطال آسيا مجددا ليست للحضور فقط، بل لتشريف الكرة

واصل فريق الاتحاد السعودي تفوقه على الأندية القطرية في البطولة الآسيوية، إذ نجح في تحقيق الفوز على فريق الريان في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا، وبذلك يفرض «العميد» هيمنته على الأندية القطرية قاريا، بعد أن ألحق الريان، بالعربي، والاتحاد والأهلي، وأم صلال، ولخويا، التي سبق أن التقى بها في البطولة الآسيوية، لتؤكد كتيبة النمور الاتحادية التفوق السعودي في البطولة القارية الكبرى، وأن عودته للمشاركة في دوري أبطال آسيا مجددا ليست للحضور فقط، بل لتشريف الكرة السعودية والسعي للمنافسة على اللقب القاري الذي حصده مرتين عامي 2004 و2005، والعمل على استعادة هيبة العميد آسيويا وحصد الكأس القارية للمرة الثالثة في تاريخ دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية.

كانت هذه تفاصيل خبر العميد يواصل سطوته على الأندية القطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.