شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يفك عقدة الآسيوية بالنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (دبي)

فك الوصل الإماراتي عقدته في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بتحقيقه انتصاره الأول منذ 11 عاما، وجاء على حساب ضيفه النصر السعودي 1/0 أمس في دبي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، وسجل البرازيلي فابيو دي ليما (62 من ركلة جزاء) هدف الوصل الذي تصدر الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد تعادل ذوب آهن أصفهان الإيراني مع الزوراء العراقي 0/0 في المجموعة ذاتها.

وعجز الوصل عن تجاوز دور المجموعات في مشاركتيه السابقتين في المسابقة بصيغتها الحالية عامي 2008 و2018، حيث اكتفى بفوزين فقط من أصل 12 مباراة خاضها، كان آخرهما قبل 11 عاما عندما هزم القوة الجوية العراقي 2/1 في 7 مايو 2008، وبفوزه كسر الوصل هذه السلسلة الطويلة التي تضمنت تلقيه 6 هزائم متتالية في نسخة العام الماضي.

وفي الجهة المقابلة، لم تكن عودة النصر إلى البطولة بعد ثلاث سنوات من الغياب موفقة، وفشل في تحقيق الفوز قاريا للمباراة الخامسة تواليا، وتحديدا منذ أن انتصر على بونيودكور الأوزبكستاني 1/0 في الأول من مارس 2016.