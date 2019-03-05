شكرا لقرائتكم خبر عن العرياني يهدي الفوز لجمهور الذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أعاد مدرب الاتحاد سييرا المهاجم الشاب عبدالعزيز العرياني مجددا للمشاركة في المباريات بعد أن زج به في أولى المباريات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، واستطاع استغلال الفرصة وتسجيل أحد أهداف الفريق الاتحادي في مباراة الريان القطري أمس.

من جانبه، أهدى النجم عبدالعزيز العرياني الهدف الذي سجله للجماهير الاتحادية «التي دائما تساندنا، ورغم افتقادنا إياها في مباراة الريان القطري، تستحق أن نهديها الانتصارات في الموسم الحالي».

وشكر العرياني المدرب سييرا على منحه الثقة له في مباراة الأمس، وأضاف: «بمشيئة الله سأكون عند حسن ظن الجميع».