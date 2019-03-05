الاتحاد يكسر عناد «الجوهرة»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) نجحت كتيبة النمور الاتحادية في تحقيق الانتصار الأول في استاد الجوهرة بعد الفوز على فريق الريان القطري أمس، في أولى مباريات دوري أبطال آسيا، إذ جاء انتصار العميد بعد أن خاض الفريق 14 مباراة؛ منها 12 مواجهة في دوري كأس الأمير نجحت كتيبة النمور الاتحادية في تحقيق الانتصار الأول في استاد الجوهرة بعد الفوز على فريق الريان القطري أمس، في أولى مباريات دوري أبطال آسيا، إذ جاء انتصار العميد بعد أن خاض الفريق 14 مباراة؛ منها 12 مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقاء واحد أمام الوصل الإماراتي في ذهاب دور 32 من كأس زايد للأندية العربية، ومباراة واحدة في البطولة الآسيوية أمس أمام فريق الريان القطري. وكان آخر فوز للفريق الاتحادي أمام فريق الفيصلي في المباراة النهائية لكأس الملك بنتيجة 1/‏3، وحصد أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الماضي.



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