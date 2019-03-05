شكرا لقرائتكم الإعلان عن معرض الرياضة الخضراء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اليوم وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا ، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة للإعلان عن "المؤتمر والمعرض العالمى الأول للرياضة الخضراء والمعرض الدولى للملابس والأدوات الرياضية العالمية الصديقة للبيئة"، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. ويقام المعرض الدولى والعالمى خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو المقبل فى مصر لأول مرة، وبالشراكة مع المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر وبعض الشركات الدولية.

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