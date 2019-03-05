شكرا لقرائتكم الاحتواء أفضل من العنف .. إنبى يلجأ للمكافآت للخروج من الكبوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مجلس إنبى برئاسة علاء خشب، دعمه للفريق البترولى والجهاز الفنى واللاعبين حيث حدد المجلس، 30 ألف جنيه مكافأة لتحقيق الفوز أمام حرس الحدود، فى المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز وطالب المجلس البترولى بضرورة تصحيح الأوضاع والخروج سريعا من الكبوة الحالية خاصة قبل فترة توقف بطولة الدورى الممتاز مع التأكيد على غلق صفحة الخسارة من وادى دجلة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على استاد بتروسبورت، والتى انتهت بفوز الفريق الدجلاوى بهدفين مقابل هدف.

كان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى قد أوضح لعلى ماهر المدير الفنى للفريق فى جلسة عقب الخسارة من وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز، بمواصلة الإدارة البترولية دعمها الكامل له ولجهازه مؤكدا الثقة الكاملة من جانب إدارة إنبى تجاه على ماهر لقيادة الفريق نحو عبور الكبوة الحالية بتذيل جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 21 نقطة، بعد إعراب المدرب عن حزنه الشديد من عدم محالفة التوفيق للفريق فى النتائج رغم تقديمه أداء جيد فى المباريات الأخيرة.