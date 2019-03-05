شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للمنتخب الأولمبى اليوم استعدادًا لمالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب معسكره المغلق اليوم بعد أن سمح للاعبين بالتواجد فى مران الأمس والمغادرة على أن ينضموا مجددًا اليوم والمبيت بأحد الفنادق استعدادًا للقاء نظيره المالاوى فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت ضمن برنامج إعداد الفريق الأولمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقى غريب قد اختار 26 لاعبًا للمعسكر وتجنب ضم عناصر من أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى بسبب ارتباطات هذه الأندية أفريقيًا وفضل تجربة الثلاثى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وعمار حمدى المختارين فى قائمة المنتخب الأول أمام مالاوى، واللاعبون هم: عمر رضوان وشهاب الدين محمد ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمود جابر وأحمد يوسف وشريف رضا ويوسف الجوهرى وأمام عاشور ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان وكريم العراقى وكريم يحيى ومحمد دسوقى وأحمد ابو الفتوح وعمر سعد وأكرم توفيق وأحمد مصطفى وأحمد حمدى وغنام جمعة وعمار حمدى وإسلام عطية وناصر منسى.