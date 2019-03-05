شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد .. أسد المغرب يزأر في أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أوسع الأبواب دخل حميد أحداد قلوب جماهير نادي الزمالك، بعد هدف الفوز الذي سجله للفريق الأبيض في بطولة الكونفدرالية، لينقذ ما تبقى من حظوظ فرسان ميت عقبة في التأهل من دور المجموعات بعد عروض مخيبة لآمال عشاق الأبيض .

أحداد الذي نافس على لقب هداف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي حين كان لاعباً في صفوف الدفاع الحسني الجديدي، ورغم خروج فريقه من الأدوار الأولى، لم يحصل على فرصة حقيقية لتقديم نفسه لجماهير القلعة البيضاء، حيث ظل الأسد المغربي حبيس دكة الفريق الأبيض لفترات طويلة .

134 دقيقة هو معدل الدقائق التي لعبها حميد أحداد مع نادي الزمالك في الموسم الجاري قبل مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الذي استهله الفريق الأبيض بخسارة وتعادلين، قبل أن يفوز على بطل أنجولا بهدف الأسد المغربي .

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سجل الأسد المغربى حميد أحداد، هدفه الأول بقميص القلعة البيضاء، أمام بترو إتليتكو الأنجولى، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

الزمالك ينتظر أكثر من سناريو للتأهل إلى دور الـ 8 بعد هدف الأسد المغربي الذي حصد أغلى ثلاث نقاط، لعل السيناريو الأقرب إلى قلوب الزملكاوية هو تأهل الزمالك كأول مجموعته بتحقيق الفوز فى المباراتين المتبقيتين أمام جورماهيا فى القاهرة يوم 10 مارس، ثم نصر حسين دأى فى الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، فى تلك الحالة يتصدر الأبيض مجموعته برصيد 11 نقطة ويتأهل كأول المجموعة مباشرة ، دون النظر لنتائج منافسيه.