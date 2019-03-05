شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: إنذار كريم نيدفيد غير مستحق.. وهدفنا قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بتروجت برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « أسوأ ما في مباراة بتروجت إصابة حمدي فتحي التي جاءت في توقيت صعب وتحسم الأشعة مدة غيابه عن الفريق، وإنذار كريم نيدفيد الذي يتسبب في غيابه عن مباراة الزمالك المقبلة رغم أنه انذار غير مستحق» .

وأضاف: «الفوز على بتروجت حقق مكاسب كبيرة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا، ونسعى للوصول لقمةالدوري لأن هذا هدف الأهلي الأساسي حصد البطولة»