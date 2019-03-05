سيد عبد الحفيظ: إنذار كريم نيدفيد غير مستحق وهذا أسوأ ما في المباراة

محمد سمير
أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على بتروجيت برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري.
وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، إن أسوأ ما في مباراة بتروجيت إصابة حمدي فتحي التي جاءت في توقيت صعب وسوف تحسم الأشعة مدة غيابه عن الفريق، وكذلك إنذار كريم نيدفيد الذي يتسبب في غيابه عن مباراة الزمالك المقبلة رغم أنه
انذار غير مستحق، على حد وصفه.
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