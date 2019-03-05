النشرة الرياضية| "تهنئة الأهلي" وتأجيل للزمالك واتهام جديد لكهربا يشعلون الكرة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد تأجيلاً جديدا لمباراة الزمالك والمقاولون فى بدايته واعتراضاً شديد اللهجة من الأهلي فى نهايته وتخلله تصريحات مثيرة للجدل من مجدي عبد الغني وخالد الغندور .

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المسابقات تعلن خارطة الدوري حتى أخر أبريل.. ونجاح الأهلي والزمالك قارياً يُهدد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خارطة طريق الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الذي يشهد الجولة 30 في المسابقة المصرية الأكبر.

الكاف يعلن موعد قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الموعد الرسمي لإجراء قرعة دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك بها فريقي الأهلي والإسماعيلي من مصر.

تركي آل الشيخ "رئيسا فخريا" للوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي بشكل رسمي، تولي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، الرئاسة الفخرية للنادي.

هداف إنجلترا السابق معلّقا على أداء صلاح أمام إيفرتون: يعاني من أزمة ثقة

علق آلان شيرر أسطورة الكرة الإنجليزية السابقة على تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال المباريات الأخيرة والتي كان آخرها أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، لافتًا إلى أن "مو" يعاني من أزمة ثقة.

الزمالك يستعيد محمود علاء أمام جورماهيا

أصبح محمود علاء مدافع الزمالك جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

مدرب الزمالك السابق: كهربا "سب" مدربين أجانب.. الغرامة ليست كافية

كشف محمد صلاح، المدرب الأسبق لنادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط الفريق، سبق وقام بسب بعض مدربي الفريق الأجانب في الفترات السابقة.

سيد عبد الحفيظ يوضح لمصراوي حجم إصابة حمدي فتحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلي حجم إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق الذى غادر مباراة بتروجيت فى نهاية الشوط الأول.

الغندور يلمح لعدم فقدان الأهلي أي لاعب أمام الزمالك

ألمح خالد الغندور نجم الزمالك السابق إلى عدم فقدان الأهلي أي لاعب في مباراة القمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

رسميًا.. كريم نيدفيد يغيب عن لقاء القمة

تعرض فريق الأهلي لضربة موجعة قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك والمقرر لها يوم 30 مارس الجاري، بعدما تأكد غياب كريم وليد"نيدفيد" عن مباراة القمة

الأهلي ينذر الزمالك برباعية في بتروجيت

حقق الأهلي فوزا كاسحا على ضيفه بتروجيت برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري المصري الممتاز.

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب لمدة 24 ساعة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري لمدة 24 ساعة.

"مباراة الزمالك والساحل الشمالي والملاكمة".. 4 تساؤلات غاضبة لـ عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عدة تساؤلات ورسائل غاضبة عقب فوز فريقه على بتروجيت برباعية نظيفة بالأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

عامر حسين يرد على تصريحات عبدالحفيظ بشأن "إراحة الزمالك"

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بشأن ضغط مباريات الأحمر وتأجيل مباريات الزمالك لمنحه فترة راحة أكبر في الدوري.

لاسارتي يحلل أداء الأهلي والنجوم أمام بتروجيت

أعرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر به فريقه في مباراة بتروجيت، مشيرًا إلى أن اختلاف أداء الفريق يعود إلى خوض عدد مباريات أقل خلال الفترة الأخيرة.

قبل القمة.. 5 مكاسب للأهلي وخسارتان في ليلة الفتك ببتروجت

حقق الأهلي فوزًا كاسحًا على ضيفه بتروجيت برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 للدوري المصري الممتاز.

احتفال مجدي عبدالغني برباعية الأهلي يثير غضب أحمد مرتضى

أثارت التغريدة التي كتبها مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اكتساح الأهلي لبتروجيت برباعية نظيفة غضب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.